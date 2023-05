Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Drei Autos beschädigt

Am Freitag erlitten zwei Frauen bei einem Auffahrunfall bei Königsbronn leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Seat Ibiza auf der B19 von Oberkochen nach Königsbronn. Mit ihr im Auto saß eine 80-Jährige. Vor ihr fuhr ein 27-Jähriger in einem Skoda Octavia. Der musste abbremsen, da ein vorausfahrendes Fahrzeug abbog. Als die 48-Jährige ebenfalls abbremste, fuhr ihr der nachfolgende 34-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne auf. Durch den Aufprall wurde der Seat gegen den Skoda geschoben. Bei dem Unfall erlitten die beiden Frauen in dem Seat leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Seat und der Porsche waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die beiden Autos. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen zu dem Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Halten Sie Abstand und passen sie ihre Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

