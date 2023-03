Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Auto mit Sommerreifen gerät ins Schleudern - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 15.03.2023, gegen 08:15 Uhr, ist ein Auto auf der schneeglatten L 150 zwischen Todtmoos und St.Blasien ins Schleudern geraten. Der Wagen überschlug sich abseits der Fahrbahn und kam unterhalb eines Hanges an einem Baum zum Stehen. Der 22 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Pkw befreien. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und kam in ein Krankenhaus. Das Auto war mit Sommerreifen versehen. An diesem entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 40000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell