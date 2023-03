POL-FR: Brand - Fahrzeugbrand - Sattelauflieger brennt auf der Autobahn - starke Rauchentwicklung - derzeit kein Hinweis auf Gefahrgut - Starke Verkehrsbehinderung - Erstmeldung

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 14.03.2023, gegen 21.40 Uhr kam es aus bislang unbekannten Umständen zu einem Vollbrand einer Wohneinheit im betreuten Wohnen einer Pflegeeinrichtung in Elzach. Ein 79-jähriger Bewohner der Wohneinheit kam in den Flammen ums Leben. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen verhindern. Mehrere Bewohner ...

