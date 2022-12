POL-BI: Rucksack aus Fahrerhaus gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Oldentrup - In der Nacht auf Mittwoch, den 28.12.2022, brach ein Unbekannter vier Pkw und ein SUV in Oldentrup auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen machte der Täter in nur einem Fall Beute. Die Polizei sucht Zeugen. In der Potsdamer Straße, im Bereich zwischen der Siekstraße und der Oldentruper Straße, wurde ein Nissan Qashqai aufgebrochen. Aus dem Innenraum wurden zwei Sonnenbrillen ...

