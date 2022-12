POL-BI: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche / Stadtgebiet - Am Freitag, den 23.12.2022, fand ein Bielefelder 15 hochwertige elektronische Geräte in einem Gebüsch. Bislang konnten die Fundsachen keiner Straftat oder einem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei sucht Zeugen und Eigentümer. Gegen 14:00 Uhr machte ein 58-jähriger Bielefelder in der Beckhausstraße eine ungewöhnliche Entdeckung. In einem Gebüsch, ...

mehr