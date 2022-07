Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Überregional agierende Täter nach Ladendiebstahl verhaftet und Untersuchungshaft angeordnet.

Bad Nenndorf (ots)

Überregional agierende Täter nach Ladendiebstahl verhaftet und Untersuchungshaft angeordnet. (He.) Am Freitag gegen 15:40 Uhr wurden in einem Einkaufsmarkt an der Piepmühle zwei Ladendiebe festgenommen. Die 42- und 26-jährigen Täter wurden dabei erwischt, als sie Zigaretten im Wert von über 1100 Euro stehlen wollten. Bei der Festnahme wurde der 40-jährige Zeuge durch die Täter bedroht, um damit zu erreichen, dass er die Täter Laufen lässt. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um überregional agierende Täter handelt, die die Diebstähle gewerbsmäßig begehen um Einnahmen zu generieren. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bückeburg beantragte auf Grund des Vorfalls am Samstag Haftbefehle gegen beide Beschuldigte zu erlassen, welche das Amtsgericht in Bückeburg antragsgemäß erließ. Die Täter wurden daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Gewerbsmäßiger Diebstahl wird mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Da einer der Täter ein Messer mit sich führte handelt es sich um einen Diebstahl mit Waffen, der sogar mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell