POL-BI: Zeugen gesucht: Fünf Fahrzeuge aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oldentrup - In der Nacht auf Mittwoch, den 28.12.2022, brach ein Unbekannter vier Pkw und ein SUV in Oldentrup auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen machte der Täter in nur einem Fall Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Potsdamer Straße, im Bereich zwischen der Siekstraße und der Oldentruper Straße, wurde ein Nissan Qashqai aufgebrochen. Aus dem Innenraum wurden zwei Sonnenbrillen und ein Mobiltelefon entwendet. Der Eigentümer hatte sein SUV gegen 18:00 Uhr am Dienstag unter einem Carport geparkt und bemerkte gegen 11:30 Uhr am nächsten Tag den Aufbruch.

In der Straße Graßbreede durchwühlte der Unbekannte einen Mercedes CLA 220 d auf der Suche nach Diebesgut, nachdem er diesen aufgebrochen hatte. Zwischen 00:00 Uhr und 10:30 Uhr fand die Tat nach derzeitigen Erkenntnissen statt.

Der unbekannte Täter verschaffte sich zudem gewaltsam Zugang zu einem Mini Cooper, der in der Oldentruper Straße, in Höhe der Potsdamer Straße, unter einem Carport geparkt stand. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 19:00 Uhr am Dienstag und 04:00 Uhr am Mittwoch.

Außerdem wurden ein Nissan Micra und eine Mercedes B-Klasse aufgebrochen und durchwühlt, die am Fahrbahnrand in der Olympiastraße geparkt waren. Die Tatzeit liegt zwischen 22:15 Uhr am Dienstag und 11:00 Uhr am Mittwoch.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

