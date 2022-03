LPI-G: Ermittlungsarbeit führt zur Aufklärung einer Sachbeschädigungsserie

Gera (ots) - Gera: Ein überfrorenes Wegstück brachte am Dienstagmorgen (15.03.2022) einen Radfahrer in der Alexander-Wolfgang-Straße in Gera zu Fall. Der Mann rutschte gegen 07.10 Uhr mit seinem Fahrrad weg und verletzte sich durch den Sturz leicht. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

