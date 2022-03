LPI-G: E-Scooter ohne Versicherungsschutz genutzt

Rositz (ots) - Am Montag (14.03.2022), gegen 14:05 Uhr befuhr ein 18 Jähriger mit seinem Moped die Zechauer Straße und fuhr auf einen stehenden Pkw auf. Der Mopedfahrer kam in der Folge zu Fall und verletzte sich am Bein. Am Moped entstand Totalschaden. (MW) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

