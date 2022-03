Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Holztransporter verunglückt

Greiz (ots)

Neumühle: Am gestrigen Montag (14.03.2022), gegen 05:35 Uhr, befuhr der 55-jährige Fahrer eines Holztransporters die Hauptstraße in Richtung Daßlitz. In einer Linkskurve vor der Elsterbrücke kollidierte er mit der rechten Bordsteinkante. Der Nachläufer geriet außer Kontrolle, kippte mit der Holzladung um und rutschte quer über die Fahrbahn. Die Ladung stürzte auf das Brückengeländer, in das Flussbett sowie an eine Zaunumfriedung. Am Nachläufer, der Brücke und dem Zaun entstanden erhebliche Sachschäden. Die Brücke musste für die Unfallaufnahme zwischenzeitlich vollständig gesperrt werden.

