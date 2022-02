Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autofahrer unvermittelt angegriffen

Oberhausen (ots)

Am 22.02.2022 gegen 07:00 Uhr ist ein Mann (36) im Bereich der Kreuzung Bebelstraße/Alleestraße beim Einparken von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Zeugen melden sich bitte beim Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Der Mann parkte seinen VW Tiguan am Straßenrand der Alleestraße, unmittelbar vor der Kreuzung Bebelstraße. Zum Parken fuhr er kurz auf den Gehweg, auf der Alleestraße befand sich ein gelber Transporter. Aus für ihn unerklärlichen Gründen stiegen drei Personen aus dem Transporters aus. Zunächst öffnete der Mann das Fenster und fragte, was los sei. Einer des Trios schlug ihm allerdings sofort durch das Fenster ins Gesicht. Die beiden anderen schrien ihn an. Einer der Männer trat anschließend auch gegen das Auto. Danach stiegen die Männer wieder in den Transporter und fuhren auf die Bebelstraße in Richtung Alstadener Straße. Es handelt sich um einen gelben Transporter (eventuell einen Citroen), mit 3 Sitzbänken vorne und Oberhausen Kennzeichen. Einer der Männer war circa 1,60m groß, der Haupttäter trug einen schwarzen Bart und schwarze Haare. Alle drei Personen trugen Handwerkerkleidung und schienen aus dem osteuropäischen Raum zu kommen.

