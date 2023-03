Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Schwertransport beschädigt Bürgerwaldtunnel - Tunnel bis auf weiteres gesperrt

Freiburg (ots)

Am MIttwochabend, 15.03.2023, gegen 22:30 Uhr, hat ein Schwertransport bei der Durchfahrt den Bürgerwaldtunnel bei WT-Tiengen beschädigt. Bis auf weiteres bleibt der Tunnel gesperrt. Der 48-jährige Fahrer war in den Tunnel eingefahren und hatte mit seiner Ladung zwei Lüfter berührt. Nach dem zweiten Kontakt blieb er stehen. Bei der Überprüfung der Begleitpapiere wurde festgestellt, dass der Schwertransport den falschen Weg genommen hatte und auch zu hoch war. Der Schwertransport konnte rückwärts aus dem Tunnel manövriert werden. Da sicherheitsrelevante Einrichtungen am Tunnel beschädigt wurden, bleibt dieser bis zur Reparatur gesperrt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen eingeleitet.

