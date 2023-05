Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Betrunken in den Gegenverkehr geraten

Am Sonntag verursachte eine 37-Jährige mit über 2 Promille einen Unfall bei Hochdorf.

Gegen 14 Uhr war eine Frau auf der L284 bei Appendorf in Richtung Biberach unterwegs. Auf der Brücke über der B30 geriet die 37-Jährige nach rechts in die Leitplanke. Anschließend kam sie mit ihrem Mercedes auf die linke Fahrspur. Dort stieß sie mit dem Renault eines 50-Jährigen zusammen. Der kam ihr mit einem Anhänger entgegen. Die 37-Jährige sowie ihr 8-jähriger Sohn, der sich als Beifahrer im Auto befand, blieben unverletzt. Der Renault-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten dessen 50-jährigen Beifahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ein 86-Jähriger Mitfahrer im Renault blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf 35.000 Euro, am Renault auf 25.000 Euro. Am Anhänger entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die Mercedes-Fahrerin deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alcotest ergab einen Werte von über 2 Promille. Die 37-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

