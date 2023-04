POL-VK: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Völklingen-Ludweiler (ots) - Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Hahnenkopfstraße in 66333 Völklingen-Ludweiler zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Kia Ceed und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise werden an die Polizei Völklingen, tel. 06898 2020, erbeten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

