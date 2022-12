POL-MK: Diesel aus Bagger abgepumpt/Pyrotechnik und Joint bei Kontrolle gefunden

Lüdenscheid (ots) - Taschendiebe sind auch weiterhin in den heimischen Discountern aktiv. Einer 77-Jährigen wurde während ihres Einkaufs in einem Discounter an der Bräuckenstraße am Mittwochnachmittag, gegen 14:00 Uhr, die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Seniorin konnte keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

