Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renault Master gestohlen und in Niedersachen sichergestellt/Ladendiebstahl

Werdohl (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde an der Gildestraße ein Renault Master gestohlen. Der Wagen stand vor einem Autohaus, weil er repariert werden sollte. Das Fahrzeug parkte am Mittwochmorgen in der Nähe von Hannover. Es wurde von der niedersächsischen Polizei sichergestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. (cris)

Ein 18-Jähriger wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr dabei erwischt, wie er in einer Tankstelle am Mühlenweg versuchte, zwei E-Shishas zu stehlen. Die Kassiererin holte die Polizei, die eine Anzeige schrieb. (cris)

