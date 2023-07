POL-HAM: Trickdieb erbeutet Bargeld

Hamm-Herringen (ots) - Einbrecher verschafften sich am Freitag, 14. Juli, zwischen 10.45 Uhr und 14.15 Uhr Zutritt in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Urnenfeldstraße. Über eine Terrassentür gelangte sie in das Wohnhaus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der ...

