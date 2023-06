POL-PDWO: Lärmbelästigung am Osthofener Bahnhof

Offstein (ots) - Am Mittwoch, den 21.06.2023, parkte ein 42-jähriger Verkehrsteilnehmer sein Auto gegen 18:00 Uhr am Fahrbahnrand der Wormser Straße. Am heutigen Morgen hörte er um kurz vor 08:00 Uhr einen Knall, den er zunächst nicht zuordnen konnte. Später bemerkte der 42-Jährige einen Unfallschaden am linken Außenspiegel sowie an der linken Fahrzeugfront. Demnach könnte es sich bei dem Fahrzeug des ...

mehr