Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Worms (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurden am Dienstag zwei Personen leicht verletzt. Eine 35-jährige Autofahrin war um kurz vor 15:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Bebelstraße/ Erenburger Straße verkehrsbedingt bremsen musste. Ein nachfolgender 53-jähriger Wormser fuhr mangels ausreichendem Sicherheitsabstand auf das vorausfahrende Auto der 35-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die 35-Jährige musste zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell