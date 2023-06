Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagvormittag an der Kreuzung Am Gallborn/ Mainzer Straße (B9). Gegen 11:15 Uhr kam eine 45-jährige Wormser Autofahrerin an einer rot zeigenden Ampel vor einem Sattelschlepper mit Auflieger zum Stehen. Als die Ampel wieder "grün" zeigte, fuhr der Sattelschlepper von hinten auf. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, obwohl die 45-Jährige durch Hupen und Rufen noch auf sich aufmerksam machte. Durch die Kollision wurde sie leicht verletzt. Das Fahrzeuggespann des unbekannten Verursachers soll weiß-blau gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell