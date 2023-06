Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polizeigewahrsam nach Sachbeschädigung

Worms (ots)

Für einen 41-jährigen Mann aus Rüsselsheim am Main endete der gestrige Abend in der polizeilichen Gewahrsamszelle. Gegen 23:00 Uhr wurde ein Anwohner auf ihn aufmerksam, als dieser in der Seidenbenderstraße wiederholt gegen ein geparktes Auto schlug. Durch Einsatzkräfte der Wormser Polizei konnte der augenscheinlich stark betrunkene 41-Jährige gestellt werden. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten musste er aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille. Der 41-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

