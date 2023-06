Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstahl durch falschen Handwerker

Worms (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 12:20 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 86-jährigen Wormserin und gab sich ihr gegenüber als Handwerker aus. Angeblich müsse er in die Wohnung um ihre Sanitäranlagen zu testen. Gemeinsam begaben sich der Mann und die Seniorin daraufhin ins Badezimmer, wo die Dame aufgefordert wurde, das Wasser laufen zu lassen. Nach etwa 20 Minuten verabschiedete sich der Unbekannte wieder. Die Seniorin bemerkte erst am frühen Abend, dass Bargeld im Wert von knapp 2.000 Euro entwendet wurde. Näheres zum Vorgehen des Täters ist derzeit nicht bekannt. Er wurde beschrieben als ca. 45-50 Jahre alt, ca. 185cm groß und korpulent.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell