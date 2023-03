Polizei Köln

POL-K: 230320-7-K Fahndung nach zwei Sexualdelikten in Nippes

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27. Januar -

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5427439

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach zwei Sexualdelikten zum Nachteil von zwei Kölnerinnen am Wochenende (18./19. März) im Stadtteil Nippes fahndet die Polizei nach einem 20 bis 30 Jahre alten und etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen, schlanken Schwarzen. Aufgrund der ähnlichen Tatbegehung und Täterbeschreibung ordnen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 die beiden Taten einer Serie von mutmaßlich durch denselben Unbekannten begangenen Sexualdelikten in den letzten Monaten in Nippes und Weidenpesch zu.

In der Nacht auf Samstag (18. März) folgte der Gesuchte gegen 0.15 Uhr einer Frau auf der Gelsenkirchener Straße in den Hausflur eines Mehrfamilienwohnhauses, umklammerte sie von hinten und begrapschte sie. Als sich die Angegriffene losriss und schrie, flüchtete der Verdächtige zu Fuß in Richtung des dortigen Gymnasiums.

Sonntagabend (19. März), gegen 20.50 Uhr, soll der mutmaßlich gleiche Mann auf einem Fußweg zwischen dem Nordpark und der Xantener Straße einer Kölnerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, unvermittelt von hinten ans Gesäß gefasst haben. Er ließ von der Frau ab, als sie laut schrie und ging in Richtung des Parks weg.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/de)

