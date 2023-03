POL-K: 230320-4-K Mobilitätstraining für Seniorinnen und Senioren - Gemeinsamer Aktionstag der Polizei Köln mit den Sozial-Betrieben Köln

Köln (ots) - Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Samstag (18. März) nach einem mutmaßlichen Autorennen einen VW Golf und einen Smart sowie die Führerscheine der beiden Fahrer (35, 46) in Köln-Müngersdorf beschlagnahmt. Laut Zeugenaussagen sollen die Männer gegen 0.30 Uhr auf der Aachener Straße in Höhe des Gürtels bei "Grün" nebeneinander an der ...

