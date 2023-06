Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrt ohne Führerschein endet mit Unfall

Worms (ots)

Am 10.06.2023 gegen 08:30 Uhr wird der Polizei ein Unfall im Liebfrauenring in Worms gemeldet. Vor Ort wird schnell klar, dass der Fahrer einer Mercedes A-Klasse nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Unfallspuren deuten zudem darauf hin, dass der 18-jährige Unfallverursacher viel zu schnell unterwegs gewesen ist. Auf dem dortigen Kopfsteinpflaster verlor er in einem leichten Fahrbahnschwenk die Kontrolle und kollidierte mit zwei geparkten Pkw. Der Mercedes und eines der geparkten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Mehrere Anwohner berichteten schon im Vorfeld von "sehr schnell fahrenden" Pkw im Liebfrauenring und den angrenzenden Straßen während der Nacht und frühen Morgenstunden. Ob ein Zusammenhang besteht muss derzeit noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise dahingehend machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden.

