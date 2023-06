Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Falsch geankert: Boot rutscht von Anhänger auf Wallstraße in Worms

Worms (ots)

Es war ein kurioser Unfall, der sich den Autofahrerinnen und Autofahrern am 09.06.2023 gegen 15:10 Uhr bot, als sie die Wallstraße in Worms entlangfuhren. Hier hatte ein 5 Meter langes Motorboot Schiffsbruch erlitten. Und dies mitten in der Stadt. Sichtlich erstaunt waren auch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Worms, die mit der Unfallaufnahme betraut wurden, da Bootsunfälle üblicherweise von der Wasserschutzpolizei aufgenommen werden. Der 20-jährige Fahrzeugführer des Gespanns befuhr die Wallstraße aus Richtung Rheinstraße kommend in Richtung Berliner Ring. Im Einmündungsbereiches zur Nordanlage rutschte das Boot aus bislang ungeklärten Gründen vom Anhänger und blieb mittig auf der Straße liegen. Auslöser war vermutlich ein Defekt an der Winde des Anhängers oder anderweitig falsche Sicherung des Bootes. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Wasserfahrzeugs von der Straße musste die Wallstraße in beiden Fahrtrichtungen zunächst zum Teil und für ca. 45min voll gesperrt werden.

Verletzt wurde bei dem Bootsunfall zum Glück niemand. Wie hoch der Schaden am Motorboot ist lässt sich bislang noch nicht beziffern. Die Fahrbahn wurde durch kleinere Schlagmarken nur leicht beschädigt. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell