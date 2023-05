POL-PDLD: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem 85-Jährigen

Bad Bergzabern (ots) - Am Donnerstag, 18.05.2023, gegen 21:15 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Weinstraße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Focus. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein ...

