Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster - Regenrinne entwendet

Klingenmünster (ots)

In der Nacht 16./17.05.23, wurden am Sportheim in Klingenmünster etwa 50 Meter Kupferregenrinne entwendet. Die Schadenssumme wird auf 2500EUR geschätzt. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Sportgeländes gemacht hat, soll sich unter 06343-93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden.

