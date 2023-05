Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradfahrer auf der Autobahn

BAB 65 - Kandel (ots)

Am Donnerstag, dem 18.05.2023, gegen 09:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Wörth/Rh. durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fahrradfahrer auf der BAB 65 gemeldet. Dieser befuhr die BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und befand sich zwischen den Anschlussstellen Kandel-Süd und Kandel-Mitte. Ca. 2 Kilometer vor der Anschlussstelle Kandel-Mitte konnte der Fahrradfahrer durch eine Streife festgestellt werden. Die Streife vor Ort eskortiert ihn daraufhin von der Autobahn. Da an besagter Stelle kein Standstreifen vorhanden ist, kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen 71-jährigen Mann aus der VG Kandel. Als Grund für die Fahrt auf der Autobahn gab er an, dass er nach Hause fahren wollte und sich verfahren habe. Ihn erwartet nun eine gebührenpflichtige Verwarnung, welche ihm durch die Bußgeldstelle zugestellt wird.

