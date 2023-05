Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleich drei Strafanzeigen...

Landau (ots)

... hat sich am Mittwochabend (17.05.2023) ein 47-jähriger Mann in Landau eingehandelt. Gegen 22:45 Uhr fiel einer Streife in der Weißenburger Straße ein Fahrzeug auf, in welchem sich zwei Personen befanden. Es konnte beobachtet werden, wie der Fahrer der Beifahrerin ins Gesicht und ihren Kopf auf das Armaturenbrett schlug. Das Fahrzeug flüchtete beim Erkennen der Streife, konnte aber kurze Zeit später einige Straßen weiter parkend festgestellt werden. Der Fahrer versuchte fußläufig zu flüchten, konnte jedoch durch die eingesetzten Beamten eingeholt und gefesselt werden. Hiergegen wehrte sich der 47-jährige Mann mit Tritten in die Richtung der eingesetzten Beamten. Diese wurden hierdurch nicht verletzt. Da der Mann erheblich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem musste er den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Weiterhin wurde sein Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Der 47-Jährige muss sich nun in mehreren Strafverfahren wegen Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die 40-jährige Beifahrerin erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

