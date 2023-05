POL-PDLD: Ladendiebstahl durch zwei minderjährige Mädchen

Lustadt (ots) - Im Zeitraum von Montagabend, den 15.05.2023 um 19:00 Uhr bis Dienstagmorgen um 11:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Reifen eines in der Holzgasse in Lustadt abgestellten Wohnmobils. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. ...

