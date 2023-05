POL-PDLD: Kandel - Trunkenheitsfahrt

Landau (ots) - Am Montag gegen 19 Uhr bedrohte ein 55-Jähriger Mann mehrere Passanten im Bereich der Sparkasse. Durch die hinzugerufenen Polizisten konnte festgestellt werden, dass der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, weshalb er in eine Fachklinik verbracht wurde Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Schreiber, PHK Telefon: 06341-287-2003 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

