POL-PDLD: In der Ostbahnstraße Passanten bedroht

Bad Bergzabern (ots) - Zum wiederholten Mal kam es zu Vandalismus am Böhämmerhaus. Bereits in der Nacht von 08./09.05.23 zündeten Unbekannte Papier an. In der Nacht vom 11./12.05.2023 wurde durch ein Feuer eine Bierzeltgarnitur sowie Stühle beschädigt. Der Sachschaden wird auf 300.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter ...

mehr