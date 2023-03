Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße-Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person, Missachtung der Vorfahrt führt zu Zusammenstoß

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal(Pfalz) und der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Am 09.03.2023 gegen 07:35 Uhr ereignete sich auf der B 39 an der Einmündung Neustadt-Geinsheim/Gommersheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Menschen verletzt wurden. Der Unfallverursacher, ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim wollte nach ersten Erkenntnissen zufolge als wartepflichtiger Linksabbieger mit seinem Fahrzeug aus Neustadt-Geinsheim kommend auf die B 39 in Fahrtrichtung Neustadt/Weinstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 38-jährigen Fahrzeugführerin aus Neustadt/Weinstraße, welche mit ihrem Fahrzeug die B 39 in Fahrtrichtung Speyer befuhr, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der Fahrzeugführer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden, erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrzeugführerin des anderen Fahrzeugs sowie zwei der drei sich im Fahrzeug befindlichen Kinder wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt, ein Unfallgutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Die B 39 musste für die Dauer der Bergungs-und Aufräumarbeiten ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber und drei Rettungsfahrzeugen auch die Feuerwehr Neustadt/W. mit insgesamt vierundzwanzig Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, die Polizeiinspektion Neustadt/W. mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei Neustadt/Weinstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000EUR.

