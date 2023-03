Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ellerstadt (ots)

Am 09.03.2023 gegen 16:06 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen der Straßenbahn der rnv Linie 9, Expresszug Neuostheim, und einem PKW. Die Straßenbahn fuhr die Bahnstraße in Ellerstadt in Fahrtrichtung Fußgönheim, als ein blauer Renault der Straßenbahn entgegenkam. Die 61 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Speyer fuhr daraufhin rechts an den Fahrbahnrand und hielt an, um die Straßenbahn durchfahren zu lassen. Der Platz reichte jedoch nicht aus, weshalb die Straßenbahn beim Vorbeifahren mit der linken Seite am PKW hängen blieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000,- EUR

Durch die an der Unfallstelle stehende Straßenbahn schaltete die Lichtzeichenanlagen des nahen Bahnübergangs für querende Fahrzeuge auf Rot. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Da sich der Unfall auf einem eingleisigen Abschnitt ereignete kam es durch die Unfallaufnahme auch zu Verzögerungen des weiteren Schienenverkehrs auf der Strecke.

