Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sühnekreuz in Königsbach erneut Angriffsziel

Neustadt/Weinstraße (ots)

Das letztmalig im September 2022 beschädigte Sühnekreuz nordöstlich von Königsbach in der dortigen Feldgemarkung wurde erneut von dem offenbar gleichen Täter beschmiert. Mit gelber Farbe wurde das Kreuz und die Jesusfigur erneut in obszöner Weise besprüht. Außerdem wurde auf die vor dem Kreuz stehende Ruhebank besprüht und auf den Tisch das Wort "FLER" geschrieben. Es entstand weiterer Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei Neustadt bittet darum, dass Passanten, die um dem 03.03.23 und davor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder zukünftig machen, die Polizei Neustadt anrufen. Es wurde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung Strafanzeige erstattet. Die Stadt Neustadt setzt eine Belohnung von 500 Euro für denjenigen aus, der Hinweise geben kann, die zur Ergreifung des Täters führen. Hinweise an: pineustadt@polizei.rlp.de oder 06321-8540 /WaSt

