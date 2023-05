POL-PDLD: Bad Bergzabern Sachbeschädigung an Böhämmerhaus

Jockgrim (ots) - Am Montag gegen 17:40h ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der K10 bei Jockgrim. Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer fuhr aus dem Kreisverkehr am Edeka Markt in Richtung Hatzenbühl. In der ersten Linkskurve setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrendes Mercedes an. Aufgrund eines Fahrfehlers touchierte er den Mercedes mit dem Motorrad und verlor so die Kontrolle über sein Gefährt. Der ...

