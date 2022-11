Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/Sevelten - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. November 2022, gegen 13.10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Hauptstraße Ecke Cappelner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Hauptstraße in Richtung Elsten. Beim Abbiegen an der Kreuzung touchierte der Verkehrsteilnehmer den Schirm einer Ampelanlage. Daraufhin fiel die Ampelanlage komplett aus. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter der Tel. 04478-958600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 21. November 2022, gegen 18.15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Eisenbahnstraße Ecke Niedriger Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtigte die Straße Niedriger Weg aus Richtung Eisenbahnstraße kommend in Richtung Speckenweg zu überqueren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, bevorrechtigte 61-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg. Sie befuhr den Radweg entlang des Niedrigen Weges. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person / Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 21. November 2022, gegen 18.15 Uhr, kam es in der Suhler Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup die Suhler Straße in Richtung Lastrup. In einer Linkskurve soll ein bisher unbekannter Fahrer eines VW Passats die Kurve mit eingeschalteten Fernlicht geschnitten haben. Dadurch musste der 23-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der PKW des 23-Jährigen kollidierte anschließend mit einem Baum. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 6000 Euro geschätzt. Der Fahrer des VW Passat setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup (Tel. 04472-932860) in Verbindung zu setzen.

