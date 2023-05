Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallverursacher steht unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 18.05.2023, gegen 21:15 Uhr, kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Weinstraße, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Focus. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Unfallverursachers stellten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung fest. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

