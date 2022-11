Ulm (ots) - Gegen 12 Uhr fuhr ein 22-Jähriger in der Ulmer Straße in Richtung Biberacher Straße. Vor ihm bremsten ein Audi-Fahrer und eine Seat-Fahrerin. Beide wollten nach links in die Gartenstraße abbiegen. Der 22-Jährige erkannte dies zu spät. Er bremste, fuhr der 28-Jährigen im Seat jedoch ins Heck. Den ...

mehr