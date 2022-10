POL-ST: Altenberge, Elektrisch angetriebenes Skateboard zu schnell unterwegs

Steinfurt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (22.10.22), 22.00 Uhr und Sonntag (23.10.22), 10.20 Uhr haben Unbekannte in Borghorst drei Gullydeckel ausgehoben. Zwei wurden an der Max-Planck-Straße ausgehoben, ein weiterer in der Gantenstraße. Eine Zeugin entdeckte die Gefahrenstellen und informierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten sicherte die Zeugin die Gefahrenstellen. Die Gullydeckel waren alle am ...

