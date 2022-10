Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Unbekannte heben Gullydeckel aus

Steinfurt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (22.10.22), 22.00 Uhr und Sonntag (23.10.22), 10.20 Uhr haben Unbekannte in Borghorst drei Gullydeckel ausgehoben. Zwei wurden an der Max-Planck-Straße ausgehoben, ein weiterer in der Gantenstraße. Eine Zeugin entdeckte die Gefahrenstellen und informierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten sicherte die Zeugin die Gefahrenstellen. Die Gullydeckel waren alle am angrenzenden Bordstein abgelegt und konnten von den Polizisten wieder eingesetzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei noch mal drauf hinweisen, dass es sich dabei um eine Straftat und keinen "Dummen-Jungen-Streich" handelt. Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrer, sind durch ausgehobene Gullydeckel extrem gefährdet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell