Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebe stehlen zwei Pkw von Autohaus-Parkplätzen

Rheine (ots)

Im Industriegebiet Nord sind zwei Pkw von Firmengeländen gestohlen worden. In der Zeit zwischen Samstag (22.10.22), 13.30 Uhr und Sonntag (23.10.22), 14.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter vom Hinterhof eines Autohauses an der Baarentelgenstraße einen grauen Ford Kuga, der zum Verkauf stand und kein Kennzeichen hatte. Der Wert des Autos liegt im fünfstelligen Eurobereich. Der Wagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben. An der Röntgenstraße ist ebenfalls vom Gelände eines Autohauses ein Auto gestohlen worden. Es handelt sich um einen weißen Ford Transit. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (22.10.22), 13.00 Uhr und Montag (24.10.22), 13.00 Uhr. Am Montagmorgen war zunächst festgestellt worden, dass an einem anderen Ford Transit, der ebenfalls auf dem Gelände abgestellt war, beide Kennzeichen mit der Nummer ST-ED1947 gestohlen worden waren. Anschließend fiel der Diebstahl des weißen Transits auf. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

