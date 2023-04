Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230417 - 0433 Frankfurt - Bonames: Mit Waffe bedroht

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 19-Jähriger und ein 28-Jähriger befanden sich am gestrigen Sonntag, den 16. April 2023, in einer U-Bahn, als sie ein Mann mit einer Schusswaffe bedrohte. An einer Haltestelle suchte er schließlich das Weite.

Die beiden Geschädigten befanden sich gegen 13.10 Uhr in einer U-Bahn der Linie U2 in Fahrtrichtung Bad Homburg-Gonzenheim. Kurz vor der Haltestelle Bonames-Mitte stellte sich ein Mann neben sie, sprach sie an und zog unvermittelt eine Schusswaffe aus seiner Jackentasche, mit der er sie bedrohte. Als die U-Bahn an der Haltestelle Bonames-Mitte anhielt, stieg der Unbekannte aus. Die Geschädigten fuhren weiter und verständigten die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 19- und 28-Jährige blieben unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Täter und den Hintergründen der Tat aufgenommen sowie die Sicherung von Videoaufzeichnungen der Bahn veranlasst.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 35 bis 45 Jahre alt, circa 170 cm, korpulente Statur, kurze, schwarze bis leichtgraue Haare; bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke (Marke "Superdry") und einem dunkelblauen Pullover, trug außerdem eine dunkle Jeanshose, schwarze Schuhe sowie eine goldene Halskette.

