POL-F: 230417 - 0431 Frankfurt - Ostend: Überfall auf Café

Frankfurt (ots) - (di) Nachdem am Freitag bereits umfangreiche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz an mehreren Örtlichkeiten in Frankfurt am Main durchgeführt wurden, beendete die Frankfurter Polizei den Einsatz am Samstag. ...

