Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230416 - 0428 Frankfurt - Sachsenhausen: Auf frischer Tat erwischt

Frankfurt (ots)

(di) Die Polizei nahm in der Nacht von Freitag auf Samstag (15. April 2023) einen Sprayer fest. Die Beamten erwischten ihn auf frischer Tat in Sachsenhausen. Zwei weitere Männer konnten unerkannt entkommen.

Als in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:30 Uhr ein Streifenwagen in der Gablonzer Straße unterwegs war, fielen der Besatzung drei Personen ins Auge, die sich gerade an einem Stromkasten zu schaffen machten. Ganz offensichtlich brachten die drei Männer mittels einer Schablone und Sprühfarbe ein Graffito an dem Stromkasten an.

Als die Männer die Polizei bemerkten, nahmen Sie die Beine in die Hand beziehungsweise traten in die Pedale und versuchten in unterschiedliche Richtungen zu entkommen. Die Beamten stellten einen der Sprayer und nahmen ihn fest.

Am Tatort fanden die Beamten noch eine Pappschablone mit frischen Farbanhaftungen.

Der Beschuldigten wurde nach erfolgter Personalienfeststellung vor Ort entlassen. Die beiden anderen Männer entkamen unerkannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell