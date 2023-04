POL-F: 230416 - 0427 Frankfurt - Ostend: Raub auf Tankstelle

Frankfurt (ots) - (di) Im Rahmen eines bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main geführten Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz führte die Frankfurter Polizei heute Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten in Frankfurt am Main durch. Dabei waren auch Spezialeinheiten ...

mehr