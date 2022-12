Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Kurze Abwesenheit für Diebstahl genutzt

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück

Weiterstadt (ots)

Eine halbe Stunde Abwesenheit nutzten Diebe am Donnerstagnachmittag (08.12.) aus, um unerkannt Beute zu machen. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr hatte ein Mann sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Straße "Im Rödling" geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er den Diebstahl eines zurückgelassenen Laptops, eines hochwertigen Füllers sowie von Bargeld und verständigte die Polizei. Wie der Kriminelle den Wagen öffnen konnte, steht aktuell noch nicht fest und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen denen im Tatzeitraum verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 42 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen. Zudem raten die Ermittler dringend: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Ein Auto ist kein Tresor und oft reichen den Tätern wenige Minuten aus, um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen.

