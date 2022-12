Viernheim (ots) - In einem Zeitfenster von etwa 90 Minuten, brachen Kriminelle am Donnerstagabend (08.12.) zwischen 17.00 und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Tannenstraße ein. Hierzu hebelten die Täter die Eingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Einbrecher fanden eine Geldbörse sowie Schmuck und flüchteten mit der Beute unerkannt. Wenn Sie in ...

