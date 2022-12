Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Akkuschrauber und Bohrmaschine bei Diebstahl aus Firmenwagen entwendet

Weiterstadt (ots)

Auf einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine hatten es Kriminelle bei einem Diebstahl in der Nacht zum Donnerstag (08.12.) im Stadtteil Gräfenhausen abgesehen. Gegen 10 Uhr am Morgen wurde der Diebstahl der beiden Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro bemerkt und die Polizei informiert. Wie die Täter in der Brühlstraße das Firmenfahrzeug öffnen konnten, steht aktuell noch nicht fest. Der Tatzeitraum reicht nach ersten Erkenntnissen bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 42 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

